В Азове осудили мужчину, который убил гостя на свадьбе



В Азове осудили мужчину, который расправился с гостем на свадьбе. Алексей А. обвинялся по статье «Убийство» и за совершенное преступление получил восемь лет колонии строгого режима.



По информации суда, происшествие случилось в Азове летом 2018 года. Двое возлюбленных зарегистрировали брак и решили отметить радостное событие. Они пригласили гостей и накрыли стол. Из алкогольных напитков на торжестве было пиво и 10 литров разбавленного спирта.



Застолье началось в 18:00. Однако под конец мероприятия, когда невеста уже отправилась спать, а гости начали расходиться, между двумя знакомыми завязался конфликт.



Примерно в три часа ночи они отправились на улицу выяснять отношения. Вскоре ссора переросла в жестокую драку. В ходе потасовки осужденный повалил пьяного товарища на землю и, заметив небольшую лопатку поблизости, решил использовать ее в качестве оружия.



Он жестоко избил обидчика и скрылся с места преступления. Подозреваемого задержали утром. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».



Азовский городской суд приговорил Алексея к восьми годам тюрьмы.