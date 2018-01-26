В Азове в сквере нашли мертвого мужчину
В Азове в сквере нашли мертвого мужчину. Происшествие случилось 29 января на пересечении проспекта Зои Космодемьянской и улицы Пирогова примерно в час дня.
Как сообщает DonDay Азов, возле скамейки в сквере Строителей прохожие увидели мужчину, не подававшего признаков жизни. Рядом с погибшим лежали ампулы с неизвестным веществом. Горожане вызвали скорую помощь.
Прибывшие на место медики подтвердили смерть мужчины. Личность и обстоятельства гибели горожанина устанавливаются.