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В Азове в сквере нашли мертвого мужчину

В Азове в сквере нашли мертвого мужчину
В Азове в сквере нашли мертвого мужчину. Происшествие случилось 29 января на пересечении проспекта Зои Космодемьянской и улицы Пирогова примерно в час дня.

Как сообщает DonDay Азов, возле скамейки в сквере Строителей прохожие увидели мужчину, не подававшего признаков жизни. Рядом с погибшим лежали ампулы с неизвестным веществом. Горожане вызвали скорую помощь.

Прибывшие на место медики подтвердили смерть мужчины. Личность и обстоятельства гибели горожанина устанавливаются.

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