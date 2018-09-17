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В Азове мужчина разбился насмерть, выпав из окна

В Азове мужчина разбился насмерть, выпав из окна
Фото: xrule.ru
Житель Азова разбился насмерть, выпав из окна многоэтажки. Трагический случай произошёл около 11 утра 18 сентября.

Мужчина выпал с 8-го этажа дома на улице Мира, 7, сообщает DonDay.ru Азов. Очевидцы происшествия вызвали скорую. Однако прибывшие медики только констатировали смерть азовчанина.

Личность погибшего уже установлена. Им оказался 31-летний мужчина, состоявший на учёте в психдиспансере. По предварительным данным, он покончил с собой. Однако по факту случившегося назначена проверка. Все обстоятельства смерти жителя Азова выясняют правоохранители.

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