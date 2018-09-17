В Азове мужчина разбился насмерть, выпав из окна



Фото: xrule.ru

Житель Азова разбился насмерть, выпав из окна многоэтажки. Трагический случай произошёл около 11 утра 18 сентября.



Мужчина выпал с 8-го этажа дома на улице Мира, 7, сообщает DonDay.ru Азов. Очевидцы происшествия вызвали скорую. Однако прибывшие медики только констатировали смерть азовчанина.



Личность погибшего уже установлена. Им оказался 31-летний мужчина, состоявший на учёте в психдиспансере. По предварительным данным, он покончил с собой. Однако по факту случившегося назначена проверка. Все обстоятельства смерти жителя Азова выясняют правоохранители.