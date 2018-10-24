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В Азове девушка погибла, упав с девятого этажа

В Азове девушка погибла, упав с девятого этажа
В Азове 28-летняя девушка разбилась насмерть, упав с чердака девятиэтажного общежития. Трагедия произошла вечером 23 октября на пересечении улицы Куйбышева и переулка Черноморского.

Как рассказали очевидцы, азовчанка вместе со своим знакомым стояла на чердаке здания. Неожиданно жильцы дома услышали крики. Выбежав на улицу, они увидели лежащую на земле девушку. Соседи сразу вызвали скорую помощь.

Прибыв на место, медики констатировали смерть азовчанки. Мужчина, который находился вместе с ней на чердаке, скрылся.

Сейчас следственные органы выясняют все обстоятельства гибели девушки и разыскивают человека, который последним видел ее живой и является единственным свидетелем случившегося.

- По факту происшествия проводится проверка, - добавили в следственном управлении СКР Ростовской области.

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