В автосервисе в Таганроге сгорели две иномарки





В Таганроге при пожаре в автосервисе сгорели две иномарки.



Пожар произошёл вечером 16 февраля на СТО, расположенном на Мариупольском шоссе. Сообщение о происшествии поступило в оперативные службы примерно в 21:20. На место возгорания прибыли 12 спасателей и четыре единицы техники. К этому моменту огнём были охвачены две иномарки. Горение происходило на площади 6 квадратных метров.

- В результате происшествия никто не пострадал, - сообщили в ГУ МЧС Ростовской области. – Огнём повреждены два автомобиля.



По предварительным данным, в автосервисе произошло возгорание автомобиля «Ситроен Берлинго». Затем пламя перекинулось на стоявший рядом «Фотон». Предположительно, причиной возгорания стала неисправность иномарки.