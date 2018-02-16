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В автосервисе в Таганроге сгорели две иномарки

В автосервисе в Таганроге сгорели две иномарки

В Таганроге при пожаре в автосервисе сгорели две иномарки.

Пожар произошёл вечером 16 февраля на СТО, расположенном на Мариупольском шоссе. Сообщение о происшествии поступило в оперативные службы примерно в 21:20. На место возгорания прибыли 12 спасателей и четыре единицы техники. К этому моменту огнём были охвачены две иномарки. Горение происходило на площади 6 квадратных метров.
- В результате происшествия никто не пострадал, - сообщили в ГУ МЧС Ростовской области. – Огнём повреждены два автомобиля.

По предварительным данным, в автосервисе произошло возгорание автомобиля «Ситроен Берлинго». Затем пламя перекинулось на стоявший рядом «Фотон». Предположительно, причиной возгорания стала неисправность иномарки.

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