В аварии с участием «скорой» в центре Ростова пострадали пять человек





В аварии с участием «скорой» в центре Ростова пострадали пять человек. ДТП произошло ночью 21 сентября на проспекте Буденовском.



В районе дома № 99 около половины первого ночи, «Лада Приора» столкнулась с автомобилем скорой помощи. По предварительным данным, 29-летний водитель «Лады» не уступил дорогу скорой помощи.

- В результате аварии пострадали пять человек, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД Ростовской области. – Травмы получили 47-летний водитель, 26-летний фельдшер и 51-летняя пациентка «скорой». Также госпитализированы водитель и 28-летняя пассажирка «Лады Приоры».



Сейчас полицейские проводят проверку по факту аварии, устанавливаются все обстоятельства происшествия.



