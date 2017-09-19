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В аварии с участием «скорой» в центре Ростова пострадали пять человек

В аварии с участием «скорой» в центре Ростова пострадали пять человек

В аварии с участием «скорой» в центре Ростова пострадали пять человек. ДТП произошло ночью 21 сентября на проспекте Буденовском.

В районе дома № 99 около половины первого ночи, «Лада Приора» столкнулась с автомобилем скорой помощи. По предварительным данным, 29-летний водитель «Лады» не уступил дорогу скорой помощи.
- В результате аварии пострадали пять человек, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД Ростовской области. – Травмы получили 47-летний водитель, 26-летний фельдшер и 51-летняя пациентка «скорой». Также госпитализированы водитель и 28-летняя пассажирка «Лады Приоры».

Сейчас полицейские проводят проверку по факту аварии, устанавливаются все обстоятельства происшествия.

В аварии с участием «скорой» в центре Ростова пострадали пять человекВ аварии с участием «скорой» в центре Ростова пострадали пять человекВ аварии с участием «скорой» в центре Ростова пострадали пять человекВ аварии с участием «скорой» в центре Ростова пострадали пять человекВ аварии с участием «скорой» в центре Ростова пострадали пять человекВ аварии с участием «скорой» в центре Ростова пострадали пять человек

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