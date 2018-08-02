В аварии под Новочеркасском с участием «Газели» и «Фольксвагена» погибли два человека



В аварии под Новочеркасском с участием «Газели» и «Фольксвагена» погибли два человека. ДТП произошло 3 августа около 23.00. О трагическом происшествии сообщает издание DonDay – Новочеркасск.



По предварительной информации, водитель «Фольксвагена» попытался обогнать едущую впереди «Газезь». Однако водитель, который, предварительно, был сильно пьян, не сразу заметил встречную машину. Поэтому в последний момент он резко крутанул руль вправо и буквально въехал под «Газель»,отчего так перевернулся.



В результате ДТП от полученных травм на месте скончались два пассажира «Фольксвагена», сидевшие на правых переднем и заднем сиденьях. Водитель не пострадали.

