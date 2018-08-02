Авторизация

Регистрация


  • USD 63.45
  • EUR 73.47
Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Происшествия

0 Версия для печати

В аварии под Новочеркасском с участием «Газели» и «Фольксвагена» погибли два человека

В аварии под Новочеркасском с участием «Газели» и «Фольксвагена» погибли два человека
В аварии под Новочеркасском с участием «Газели» и «Фольксвагена» погибли два человека. ДТП произошло 3 августа около 23.00. О трагическом происшествии сообщает издание DonDay – Новочеркасск.

По предварительной информации, водитель «Фольксвагена» попытался обогнать едущую впереди «Газезь». Однако водитель, который, предварительно, был сильно пьян, не сразу заметил встречную машину. Поэтому в последний момент он резко крутанул руль вправо и буквально въехал под «Газель»,отчего так перевернулся.

В результате ДТП от полученных травм на месте скончались два пассажира «Фольксвагена», сидевшие на правых переднем и заднем сиденьях. Водитель не пострадали.
В аварии под Новочеркасском с участием «Газели» и «Фольксвагена» погибли два человекаВ аварии под Новочеркасском с участием «Газели» и «Фольксвагена» погибли два человекаВ аварии под Новочеркасском с участием «Газели» и «Фольксвагена» погибли два человекаВ аварии под Новочеркасском с участием «Газели» и «Фольксвагена» погибли два человека

Еще по теме:

оставить комментарий

Мы не публикуем:

  • комментарии, содержащие оскорбления личного, религиозного и национального характеров
  • комментарии, в которых есть ссылки на другие интернет-ресурсы
  • комментарии, не имеющие отношение к данной теме
  • комментарии, содержащие нецензурные слова и выражения
Зарегистрируйтесь, чтобы никто не мог писать от вашего имени

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.