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В аварии на Ставрополье погибли две жительницы Ростовской области

В аварии на Ставрополье погибли две жительницы Ростовской области

В аварии в Ставропольском крае погибли две жительницы Ростовской области. ДТП произошло рано утром 17 июля в Петровском районе.

По предварительным данным, на трассе Светлоград – Благодарный – Буденновск 63-летний водитель «Лады Калины», двигаясь со стороны города Благодарный в направлении Светлограда, на большой скорости врезался в припаркованный КамАЗ с прицепом. В результате столкновения водитель «Лады», житель Ипатовского района, получил сочетанную травму: открытый перелом предплечья, перелом бедра. Мужчину госпитализировали.
- Две пассажирки - 47-летняя и 82-летняя жительницы Ростовской области - от полученных травм скончались на месте происшествия, - сообщили в ГИБДД Ставропольского края.

В полиции также добавили, что у водителя произведен биозабор крови на определение состояния опьянения. По одной из версий, водитель «Калины» мог уснуть за рулём или потерять бдительность из-за усталости.

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