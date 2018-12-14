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В Астрахани житель Ростовской области украл ноутбук, чтобы вернуться домой

В Астрахани житель Ростовской области украл ноутбук, чтобы вернуться домой
Житель Ростовской области украл у астраханки ноутбук, чтобы купить билеты домой. На днях уголовное дело было направлено в прокуратуру.

В отдел полиции Астрахани обратилась 31-летняя женщина и рассказала о том, что у неё из дома пропал ноутбук. Она пришла вечером после работы и обнаружила, что гаджета нет.

Правоохранителям она рассказала, что ключ от дверного замка всегда прячет в тайнике во дворе. Когда хозяйка уходит, на веранде остаётся собака, которая никогда бы не впустила чужака в дом.

Под подозрением оказался сосед потерпевшей. У него с астраханкой сложились дружеские отношения. Он полгода помогал ей ухаживать за больной 90-летней матерью. Мужчина мог войти в дом в любое время. Однажды между соседями произошла ссора, и подозреваемый решил вернуться домой, в Ростовскую область. Он попросил у женщины денег на билеты, но она ему отказала.

Тогда он зашёл в дом, когда там никого не было, взял ноутбук и ушёл. Он продал компьютер на рынке за 1 500 рублей и купил на эти деньги билет.

Когда потерпевшая обратилась в полицию, её знакомый был уже дома, на Дону. Тем не менее сотрудники полиции наши его и привезли обратно в Астрахань.

- Уголовное дело в отношении фигуранта направлено в прокуратуру, - отметили в пресс-службе ГУ МВД России по Астраханской области.

Скоро злоумышленнику вынесут обвинительный приговор за кражу.

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