В Астрахани житель Ростовской области украл ноутбук, чтобы вернуться домой



Житель Ростовской области украл у астраханки ноутбук, чтобы купить билеты домой. На днях уголовное дело было направлено в прокуратуру.



В отдел полиции Астрахани обратилась 31-летняя женщина и рассказала о том, что у неё из дома пропал ноутбук. Она пришла вечером после работы и обнаружила, что гаджета нет.



Правоохранителям она рассказала, что ключ от дверного замка всегда прячет в тайнике во дворе. Когда хозяйка уходит, на веранде остаётся собака, которая никогда бы не впустила чужака в дом.



Под подозрением оказался сосед потерпевшей. У него с астраханкой сложились дружеские отношения. Он полгода помогал ей ухаживать за больной 90-летней матерью. Мужчина мог войти в дом в любое время. Однажды между соседями произошла ссора, и подозреваемый решил вернуться домой, в Ростовскую область. Он попросил у женщины денег на билеты, но она ему отказала.



Тогда он зашёл в дом, когда там никого не было, взял ноутбук и ушёл. Он продал компьютер на рынке за 1 500 рублей и купил на эти деньги билет.



Когда потерпевшая обратилась в полицию, её знакомый был уже дома, на Дону. Тем не менее сотрудники полиции наши его и привезли обратно в Астрахань.



- Уголовное дело в отношении фигуранта направлено в прокуратуру, - отметили в пресс-службе ГУ МВД России по Астраханской области.



Скоро злоумышленнику вынесут обвинительный приговор за кражу.