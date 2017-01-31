В Аксайском районе мужчина ограбил автозаправку и уехал на такси





В Аксайском районе Ростовской области мужчина ограбил автозаправку. Преступник проник в административное здание заправки ночью и, угрожая сотруднице ножом, похитил из кассы деньги. После этого он уехал на такси.

- В дежурную часть ОМВД по Аксайскому району обратилась работница одной из автозаправочных станций,- рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области.- Она сообщила о том, что неизвестный похитил из кассы девять тысяч рублей. После этого преступник скрылся. Полицейские задержали 45-летнего ростовчанина. Ранее он был судим за кражу и разбой.



В отношении подозреваемого возбужденго уголовное дело по статье «Грабеж».