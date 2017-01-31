Авторизация

Регистрация
  • USD 60.09
  • EUR 64.28
  • Погода в г. +2
Новости

Происшествия

0

В Аксайском районе мужчина ограбил автозаправку и уехал на такси

В Аксайском районе мужчина ограбил автозаправку и уехал на такси

В Аксайском районе Ростовской области мужчина ограбил автозаправку. Преступник проник в административное здание заправки ночью и, угрожая сотруднице ножом, похитил из кассы деньги. После этого он уехал на такси.
- В дежурную часть ОМВД по Аксайскому району обратилась работница одной из автозаправочных станций,- рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области.- Она сообщила о том, что неизвестный похитил из кассы девять тысяч рублей. После этого преступник скрылся. Полицейские задержали 45-летнего ростовчанина. Ранее он был судим за кражу и разбой.

В отношении подозреваемого возбужденго уголовное дело по статье «Грабеж».

Еще по теме:

оставить комментарий

Мы не публикуем:

  • комментарии, содержащие оскорбления личного, религиозного и национального характеров
  • комментарии, в которых есть ссылки на другие интернет-ресурсы
  • комментарии, не имеющие отношение к данной теме
  • комментарии, содержащие нецензурные слова и выражения
Зарегистрируйтесь, чтобы никто не мог писать от вашего имени

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.

Присоединяйся! Будь с Rostov.ru всегда! Читай новости, где удобно!