В Аксае велосипедист попал под колеса УАЗа
В Аксае водитель УАЗа сбил велосипедиста. Дорожно-транспортное происшествие случилось вечером 8 сентября.
По предварительным данным, велосипедист не справился с управлением и попал под колеса отечественного авто. В результате серьезные травмы получил водитель двухколесного транспорта.
Случайные свидетели происшествия вызвали «скорую» и сотрудников полиции, а также накрыли пострадавшего пледом и оказали ему первую помощь.
Прибывшие медики доставили велосипедиста в медучреждение.