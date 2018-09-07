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В Аксае велосипедист попал под колеса УАЗа

В Аксае велосипедист попал под колеса УАЗа
В Аксае водитель УАЗа сбил велосипедиста. Дорожно-транспортное происшествие случилось вечером 8 сентября.

По предварительным данным, велосипедист не справился с управлением и попал под колеса отечественного авто. В результате серьезные травмы получил водитель двухколесного транспорта.

Случайные свидетели происшествия вызвали «скорую» и сотрудников полиции, а также накрыли пострадавшего пледом и оказали ему первую помощь.

Прибывшие медики доставили велосипедиста в медучреждение.

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