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В Аксае такси врезалось в забор жилого дома и загорелось

В Аксае такси врезалось в забор жилого дома и загорелось

В Аксае автомобиль «Рено Логан» врезался в забор частного жилого дома и загорелся.

ДТП произошло 13 февраля около 9 утра в районе дома № 6 по улице Советской.
- По предварительной информации, огонь вспыхнул в моторном отсеке иномарки, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Ростовской области. – Прибывшие пожарные ликвидировали возгорание в течение 10 минут.

По словам авторов видео, которые выложили запись в соцсеть, водитель загоревшегося автомобиля – таксист и за несколько минут до пожара иномарка везла пассажиров.

В донском УГИБДД сообщили, что в результате аварии никто не пострадал. По факту дорожно-транспортного происшествия проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

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