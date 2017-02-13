В Аксае такси врезалось в забор жилого дома и загорелось





В Аксае автомобиль «Рено Логан» врезался в забор частного жилого дома и загорелся.



ДТП произошло 13 февраля около 9 утра в районе дома № 6 по улице Советской.

- По предварительной информации, огонь вспыхнул в моторном отсеке иномарки, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Ростовской области. – Прибывшие пожарные ликвидировали возгорание в течение 10 минут.



По словам авторов видео, которые выложили запись в соцсеть, водитель загоревшегося автомобиля – таксист и за несколько минут до пожара иномарка везла пассажиров.



В донском УГИБДД сообщили, что в результате аварии никто не пострадал. По факту дорожно-транспортного происшествия проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.



