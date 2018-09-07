В Аксае группа мужчин, угрожая пистолетом, ограбила офис микрозаймов



В Аксае группа мужчин ограбила офис микрозаймов, угрожая сотруднику пистолетом. Злоумышленников задержали 7 сентября.



По информации пресс-службы ГУ МВД России по Ростовской области, неизвестные зашли в малую кредитную организацию. Увидев, что кроме них в кабинете больше никого нет, стали требовать у сотрудника деньги. Когда работник отказал, один из преступников достал пистолет и направил его на пострадавшего.



Деньги пришлось отдать. Получив свое, негодяи скрылись с места преступления на машине.



- Сумма ущерба составила 80 тысяч рублей, - добавили в ведомстве. - Злоумышленниками оказались жители Ростова-на-Дону.



В отношении них возбуждено уголовное дело по статье «Разбой». Им грозит от 5 лет лишения свободы.