В Аксае автобус столкнулся с иномаркой



Автобус ПАЗ № 124 Ростов — Аксай столкнулся с «Хендай Акцент». ДТП произошло на пересечении улиц Гагарина и Ленина около 7:30 в Аксае.



По предварительным данным, виновником аварии стал 58-летний водитель. Он выехал на перекресток и столкнулся с иномаркой, за рулём которой был 29-летний молодой человек. В результате ДТП пострадали два человека: 48-летний мужчина и 17-летний подросток. Оба были доставлены в больницу с травмами.



Автобус ПАЗ после столкновения съехал на обочину и завалил бетонный столб.

- Сейчас по факту ДТП проводится проверка, - сообщили в пресс-службе ГИБДД по Ростовской области.

