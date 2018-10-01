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В Аксае автобус столкнулся с иномаркой

В Аксае автобус столкнулся с иномаркой
Автобус ПАЗ № 124 Ростов — Аксай столкнулся с «Хендай Акцент». ДТП произошло на пересечении улиц Гагарина и Ленина около 7:30 в Аксае.

По предварительным данным, виновником аварии стал 58-летний водитель. Он выехал на перекресток и столкнулся с иномаркой, за рулём которой был 29-летний молодой человек. В результате ДТП пострадали два человека: 48-летний мужчина и 17-летний подросток. Оба были доставлены в больницу с травмами.

Автобус ПАЗ после столкновения съехал на обочину и завалил бетонный столб.
- Сейчас по факту ДТП проводится проверка, - сообщили в пресс-службе ГИБДД по Ростовской области.
В Аксае автобус столкнулся с иномаркой

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