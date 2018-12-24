В Академии архитектуры ЮФУ в Ростове произошло задымление
Фото: Tehrosinfo.ru
Из здания Академии архитектуры ЮФУ в центре Ростова эвакуировали студентов и персонал. Причиной стало задымление помещения. Учебное заведение находится на пересечении проспекта Буденновского и улицы Пушкинской.
Сигнал в МЧС поступил около 11 часов утра 26 декабря. На место выехали пожарные расчеты, однако помощь спасателей не понадобилось. Возгорания не произошло.
По предварительным данным, причиной ЧП стало замыкание электропроводки.