Уже два дня спасатели пытаются потушить пожар в Таганроге



В Таганроге пожарные вторые сутки борются с огнем на свалке. Возгорание произошло 16 октября на Николаевском шоссе, в районе дома № 36/1.



Стало известно, что горят твёрдые бытовые отходы. Местные жители в социальных сетях стали жаловаться на горящую свалку мусора и едкий запах. На место ЧП сразу выехали спасатели. Сотрудники МЧС взяли ситуацию под контроль, но тушить огонь не стали.

На следующий день оказалось, что, помимо шести пожарных машин, на горящей свалке работают 24 сотрудника единой государственной системы предупреждения и ликвидации ЧС и 12 единиц техники.



Площадь пожара сейчас неизвестна. Спасательные службы утверждают, что у них достаточно сил для ликвидации огня.



Михаил Кутузов, президент ростовской региональной экологической общественной организации «Порядок», предупреждает, что горожане могут почувствовать недомогания. Это связано с выбросом ядовитых веществ при горении пенопласта, пластмассы, полиэтилена и лакокрасочных материалов.



При горении таких отходов в атмосферу попадают токсины и канцерогены, например, свинец, стирол и тяжёлые металлы, - сообщил Михаил Кутузов. - Самыми опасными являются отходы лакокрасочных материалов. Из-за попадания в воздух таких ядов люди могут получить тяжёлые отравления.



Городским постройкам огонь не грозит, но существует опасность, что пострадают местные жители.