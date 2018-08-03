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Утонувшего пенсионера нашли в реке в Азове

Утонувшего пенсионера нашли в реке в Азове
В воскресенье, 5 августа, жители Азова обнаружили страшную находку. Рядом с хутором Задонье в Дону всплыл труп мужчины.

Местные жители вызвали спасателей и полицию. Когда тело извлекли на сушу, стало понятно, что оно пробыло в воде ни один день, пишет DonDay.ru Азов. Как позже стало известно, утонувший -67-летний мужчина. Он пропал три дня назад, когда отдыхал в районе машинного пляжа в Азове.

Чтобы установить причину смерти, тело пенсионера направили на судмедэкспертизу. В обстоятельствах случившегося разбираются правоохранители.

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