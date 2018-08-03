Утонувшего пенсионера нашли в реке в Азове



В воскресенье, 5 августа, жители Азова обнаружили страшную находку. Рядом с хутором Задонье в Дону всплыл труп мужчины.



Местные жители вызвали спасателей и полицию. Когда тело извлекли на сушу, стало понятно, что оно пробыло в воде ни один день, пишет DonDay.ru Азов. Как позже стало известно, утонувший -67-летний мужчина. Он пропал три дня назад, когда отдыхал в районе машинного пляжа в Азове.



Чтобы установить причину смерти, тело пенсионера направили на судмедэкспертизу. В обстоятельствах случившегося разбираются правоохранители.