Установлена личность мужчины, утонувшего в Дону под Константиновском



Фото: Vostokmedia.com



Личность мужчины, тело которого накануне обнаружили в Дону под Константиновском, установлена.



Утонувшим оказался 44-летний водитель местной компании такси «Везет». В день трагедии он отдыхал на городском пляже. По предварительным данным, мужчина употреблял спиртное.



В следственном управлении по Ростовской области сообщили, что по факту обнаружения тела мужчины в реке проводится проверка.

- Следов криминальной смерти не установлено, - добавила старший помощник руководителя следственного управления СКР по Ростовской области Галина Гагалаева. – По предварительным данным, смерть наступила в результате утопления в воде. Назначено проведение судмедэкспертизы.



Напомним, 22 августа в Дону под городом Константиновском было обнаружено тело мужчины. Его личность была установлена спустя сутки.