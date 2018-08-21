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Установлена личность мужчины, утонувшего в Дону под Константиновском

Установлена личность мужчины, утонувшего в Дону под Константиновском
Фото: Vostokmedia.com

Личность мужчины, тело которого накануне обнаружили в Дону под Константиновском, установлена.

Утонувшим оказался 44-летний водитель местной компании такси «Везет». В день трагедии он отдыхал на городском пляже. По предварительным данным, мужчина употреблял спиртное.

В следственном управлении по Ростовской области сообщили, что по факту обнаружения тела мужчины в реке проводится проверка.
- Следов криминальной смерти не установлено, - добавила старший помощник руководителя следственного управления СКР по Ростовской области Галина Гагалаева. – По предварительным данным, смерть наступила в результате утопления в воде. Назначено проведение судмедэкспертизы.

Напомним, 22 августа в Дону под городом Константиновском было обнаружено тело мужчины. Его личность была установлена спустя сутки.

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