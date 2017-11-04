Уроженку Ростовской области нашли мертвой в гостинице Волгограда



Уроженку Ростовской области нашли мертвой в гостинице Волгограда. Труп 44-летней Елены Д. обнаружили 3 ноября в Тракторозаводском районе.



По предварительной информации, жительница Дубовки остановилась в отеле на несколько дней. К дончанке в номер приходил мужчина. Знакомые какое-то время провели вместе, а после гость покинул отель. Его зафиксировали камеры видеонаблюдения. Женщина вызвала себе такси, но когда машина приехала, не вышла к авто. Водитель не дозвонился женщине и попросил администратора, чтобы тот позвал клиентку. Сотрудник отеля не смог достучаться постоялице и вскрыл дверь. Войдя в комнату, мужчина увидел, что женщина лежала на кровати с перерезанными предплечьями.



- Сейчас следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего, - отметил замруководителя СО Тракторозаводского района Волгограда СУ СКР по области Алим Гешев. – Назначен ряд экспертиз. Проводится проверка.