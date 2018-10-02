Уроженец Ставрополя без вести пропал в Ростовской области



На Дону разыскивают пропавшего без вести уроженца Ставрополя. 39-летний Пётр Лукьянов последние два года проживал в Мартыновском районе Ростовской области.



30 сентября мужчина должен был отправиться из своего дома в хуторе Лесной в торговый центр «Мега» в Ростове. После этого он собирался уехать в Ставрополь. Однако на родине Пётр Лукьянов так и не появился. В донской хутор он также не вернулся.



Родные мужчины обратились с заявлением в полицию. Близкие и правоохранители просят помочь в розыске пропавшего. Его рост - около 170 сантиметров, у него худощавое телосложение, карие глаза.



Все, кто видел Петра Лукьянова или знает, где он может находиться, могут сообщить об этом в полицию.