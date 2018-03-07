Уроженец Ростовской области погиб во время крушения Ан-26 в Сирии



Уроженец Ростовской области погиб во время крушения Ан-26 в Сирии. Тело Сергея Епифанова доставили в Зверево 8 марта.



Как сообщает издание DonDay.ru, старший сержант Епифанов служил бортмехаником на российском самолете. Гибель Сергея была под вопросом, поскольку в списках он значился исключительно под фамилией, даже без инициалов.



9 марта родные простились с Сергеем Епифановым в родном городе Зверево. Мужчину похоронили на местном кладбище.



Российский самолет Ан-26 упал в сирийском Хмеймиме, не долетев до пропускного пункта буквально 500 метров. На борту в момент крушения находились 39 человек. Никто из пассажиров и экипажа не выжил.