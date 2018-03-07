Авторизация

Регистрация


  • USD 0.00
  • EUR 0.00
Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Происшествия

0 Версия для печати

Уроженец Ростовской области погиб во время крушения Ан-26 в Сирии

Уроженец Ростовской области погиб во время крушения Ан-26 в Сирии
Уроженец Ростовской области погиб во время крушения Ан-26 в Сирии. Тело Сергея Епифанова доставили в Зверево 8 марта.

Как сообщает издание DonDay.ru, старший сержант Епифанов служил бортмехаником на российском самолете. Гибель Сергея была под вопросом, поскольку в списках он значился исключительно под фамилией, даже без инициалов.

9 марта родные простились с Сергеем Епифановым в родном городе Зверево. Мужчину похоронили на местном кладбище.

Российский самолет Ан-26 упал в сирийском Хмеймиме, не долетев до пропускного пункта буквально 500 метров. На борту в момент крушения находились 39 человек. Никто из пассажиров и экипажа не выжил.

Еще по теме:

оставить комментарий

Мы не публикуем:

  • комментарии, содержащие оскорбления личного, религиозного и национального характеров
  • комментарии, в которых есть ссылки на другие интернет-ресурсы
  • комментарии, не имеющие отношение к данной теме
  • комментарии, содержащие нецензурные слова и выражения
Зарегистрируйтесь, чтобы никто не мог писать от вашего имени

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.