Уроженец Ростовской области погиб под колесами поезда в Самарской области
85-летний уроженец Ростовской области погиб под колесами грузового поезда в Самарской области. Трагедия случилась днем 24 апреля на 1191-м километре Куйбышевской железной дороги.
Пенсионер шел с родственниками вдоль путей. Пожилой мужчина решил перейти дорогу перед идущим составом. Близкие стали кричать, пытаясь предупредить об опасности дончанина, но мужчина их не услышал.
Пенсионер получил травмы несовместимые с жизнью. Следователи осмотрели место происшествия, опросили свидетелей. Проводится проверка по факту ЧП.