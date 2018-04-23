Авторизация

Регистрация


  • USD 61.66
  • EUR 75.21
Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Происшествия

0 Версия для печати

Уроженец Ростовской области погиб под колесами поезда в Самарской области

Уроженец Ростовской области погиб под колесами поезда в Самарской области
85-летний уроженец Ростовской области погиб под колесами грузового поезда в Самарской области. Трагедия случилась днем 24 апреля на 1191-м километре Куйбышевской железной дороги.

Пенсионер шел с родственниками вдоль путей. Пожилой мужчина решил перейти дорогу перед идущим составом. Близкие стали кричать, пытаясь предупредить об опасности дончанина, но мужчина их не услышал.

Пенсионер получил травмы несовместимые с жизнью. Следователи осмотрели место происшествия, опросили свидетелей. Проводится проверка по факту ЧП.

Еще по теме:

оставить комментарий

Мы не публикуем:

  • комментарии, содержащие оскорбления личного, религиозного и национального характеров
  • комментарии, в которых есть ссылки на другие интернет-ресурсы
  • комментарии, не имеющие отношение к данной теме
  • комментарии, содержащие нецензурные слова и выражения
Зарегистрируйтесь, чтобы никто не мог писать от вашего имени

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.