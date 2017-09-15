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Уроженец Ростовской области генерал-лейтенант Андрей Сердюков попал в страшную аварию под Мурманском: видео

Уроженец Ростовской области генерал-лейтенант Андрей Сердюков попал в страшную аварию под Мурманском: видео
Уроженец Ростовской области генерал-лейтенант Андрей Сердюков попал в страшную аварию под Мурманском. Авария произошла 15 сентября в Кольском районе Мурманской области.

34-летний местный житель вместе с семьей ехал в автомобиле. В какой-то момент машину занесло, и она вылетела на встречную полосу, где врезалась с микроавтобус из воинской колоны. В нем в момент аварии находился 55-летний Сердюков.

В результате аварии пострадали генерал и сопровождающий его военнослужащий. С тяжелыми травмами мужчины были доставлены в отделение реанимации госпиталя Северного флота. Водитель легкового автомобиля скончался в машине скорой помощи. Его жену госпитализировали, а двое сыновей получили незначительные травмы.

Сердюкову диагностировали черепно-мозговую травму и перелом позвоночника. В настоящее время его состояние оценивают как удовлетворительное. Жизни мужчины ничего не угрожает.

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