Уроженец Ростовской области генерал-лейтенант Андрей Сердюков попал в страшную аварию под Мурманском: видео



Уроженец Ростовской области генерал-лейтенант Андрей Сердюков попал в страшную аварию под Мурманском. Авария произошла 15 сентября в Кольском районе Мурманской области.



34-летний местный житель вместе с семьей ехал в автомобиле. В какой-то момент машину занесло, и она вылетела на встречную полосу, где врезалась с микроавтобус из воинской колоны. В нем в момент аварии находился 55-летний Сердюков.



В результате аварии пострадали генерал и сопровождающий его военнослужащий. С тяжелыми травмами мужчины были доставлены в отделение реанимации госпиталя Северного флота. Водитель легкового автомобиля скончался в машине скорой помощи. Его жену госпитализировали, а двое сыновей получили незначительные травмы.



Сердюкову диагностировали черепно-мозговую травму и перелом позвоночника. В настоящее время его состояние оценивают как удовлетворительное. Жизни мужчины ничего не угрожает.

