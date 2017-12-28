Уроженец Дона с товарищем украли в Калмыкии 16 коров



Уроженец Дона с товарищем из Поволжья украли в Калмыкии 16 коров. ЧП случилось в конце 2017 года в Сарпинском районе.



Как сообщили в пресс-службе республиканского управления МВД, приятели увели с пастбища 16 голов крупного рогатого скота. Они отогнали животных в соседнее село, а затем продали скупщикам девять коров.



- В отношении 47-летнего жителя донского региона и его подельника из Волгоградской области 1 января возбудили уголовное дело по статье «Кража», - отметили в ведомстве.