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Уроженцы Ростова Полина и Дмитрий Дибровы едва не погибли при пожаре

Уроженцы Ростова Полина и Дмитрий Дибровы едва не погибли при пожаре
На днях у Полины и Дмитрия Дибровых случилось горе. Ночью 30 апреля у них произошел пожар в доме. Об этом жена телеведущего рассказала на своей странице в социальной сети.

Полина проснулась среди ночи от едкого запаха дыма. Девушка побежала проверять, что случилось. Оказалось, что на первом этаже загорелся стоящий на зарядке сигвей. К счастью, Дмитрий в то время не спал и справился с возгоранием самостоятельно. Несмотря на это, известный шоумен и ведущий был сильно напуган.

- Уложила мужа спать под утро, все время говорит во сне и называет имена детей. Он очень перепугался за их жизни, и мысли о том, если бы все спали, сводят с ума, - поделилась Полина. - Благо, дома был огнетушитель, собственно, он и помог. Берегите себя и своих близких.

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