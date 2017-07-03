Ураганный ветер снёс гараж и дерево на улице Ленина в Ростове





Ураганный ветер снёс гараж и дерево на улице Ленина в Ростове.



Сильный ветер поднялся в донской столице днём 4 июля. Его порывами повалило дерево во дворе многоэтажного дома и развалило гараж.



Ствол дерева упал на припаркованные автомобили, а у гаража рухнули стена и часть потолка. По словам очевидцев происшествия, по счастливой случайности никто не пострадал.



Добавим, что 4 июля из-за сильного ветра, повалившего деревья, в этот день пострадало несколько автомобилей. На Таганрогской большая ветка повредила «Киа», автомобиль аналогичной марки получил повреждения на Сельмаше – на него рухнул бетонный столб. Ещё одно упавшее дерево ветвями задело «Хендай».