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Ураганный ветер снёс гараж и дерево на улице Ленина в Ростове

Ураганный ветер снёс гараж и дерево на улице Ленина в Ростове

Ураганный ветер снёс гараж и дерево на улице Ленина в Ростове.

Сильный ветер поднялся в донской столице днём 4 июля. Его порывами повалило дерево во дворе многоэтажного дома и развалило гараж.

Ствол дерева упал на припаркованные автомобили, а у гаража рухнули стена и часть потолка. По словам очевидцев происшествия, по счастливой случайности никто не пострадал.

Добавим, что 4 июля из-за сильного ветра, повалившего деревья, в этот день пострадало несколько автомобилей. На Таганрогской большая ветка повредила «Киа», автомобиль аналогичной марки получил повреждения на Сельмаше – на него рухнул бетонный столб. Ещё одно упавшее дерево ветвями задело «Хендай».

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