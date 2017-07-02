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Ураганный ветер повалил огромную ветку акации в центре Ростова

Ураганный ветер повалил огромную ветку акации в центре Ростова

Ураганный ветер сбил огромную ветку акации в центре Ростова-на-Дону.

4 июля на улице Пушкинской в районе дома № 171 рухнула 8-метровая ветка дерева. Как отметили местные жители, ветер буквально вырвал часть акации. По счастливой случайности, она не задела никого из прохожих и припаркованный рядом автомобиль.

Напомним, с 4 по 5 июля в Ростове объявлено штормовое предупреждение. Прогнозируются гроза, град и шквалистый ветер до 25 метров в секунду.

Ураганный ветер повалил огромную ветку акации в центре РостоваУраганный ветер повалил огромную ветку акации в центре РостоваУраганный ветер повалил огромную ветку акации в центре Ростова

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