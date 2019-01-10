Упавший огромный тополь перегородил дорогу в Ростовской области



В Ростовской области упавший посреди дороги тополь перегородил улицу. ЧП произошло 14 января в Каменске-Шахтинском, возле переулка Володарского, в районе городского пляжа.



По словам местных жителей, огромное дерево перегородило дорогу, ведущую на пляж.



Падая, тополь оборвал провода линии электропередачи и повалил ещё несколько деревьев. Причина падения дерева неизвестна, однако на снимках, сделанных очевидцами, видно, что тополь был сухим.



В результате происшествия, к счастью, никто не пострадал. Прохожих поблизости в момент инцидента не было.