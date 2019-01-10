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Упавший огромный тополь перегородил дорогу в Ростовской области

Упавший огромный тополь перегородил дорогу в Ростовской области
В Ростовской области упавший посреди дороги тополь перегородил улицу. ЧП произошло 14 января в Каменске-Шахтинском, возле переулка Володарского, в районе городского пляжа.

По словам местных жителей, огромное дерево перегородило дорогу, ведущую на пляж.

Падая, тополь оборвал провода линии электропередачи и повалил ещё несколько деревьев. Причина падения дерева неизвестна, однако на снимках, сделанных очевидцами, видно, что тополь был сухим.

В результате происшествия, к счастью, никто не пострадал. Прохожих поблизости в момент инцидента не было.

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