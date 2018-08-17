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Упавшего с моста в Ростовской области школьника выписали из больницы

Упавшего с моста в Ростовской области школьника выписали из больницы
Упавшего с моста в Ростовской области школьника выписали из больницы. Напомним, происшествие случилось в середине июля в Гуково.

Как сообщалось ранее, мальчик возвращался домой с тренировки по старому железнодорожному мосту, но оступился и упал с него. В результате с множественными переломами его доставили в детскую областную больницу в Ростове.

- Сейчас мы находимся дома, - рассказала мама пострадавшего, Ирина. – Правда, Данилу еще нельзя толком даже шевелиться. Он почти не разговаривает и не двигается.

Не раньше чем через полгода врачи смогут дать прогноз относительно выздоровления школьника. А до этого ему придется соблюдать постельный режим.

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