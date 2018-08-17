Упавшего с моста в Ростовской области школьника выписали из больницы



Упавшего с моста в Ростовской области школьника выписали из больницы. Напомним, происшествие случилось в середине июля в Гуково.



Как сообщалось ранее, мальчик возвращался домой с тренировки по старому железнодорожному мосту, но оступился и упал с него. В результате с множественными переломами его доставили в детскую областную больницу в Ростове.



- Сейчас мы находимся дома, - рассказала мама пострадавшего, Ирина. – Правда, Данилу еще нельзя толком даже шевелиться. Он почти не разговаривает и не двигается.



Не раньше чем через полгода врачи смогут дать прогноз относительно выздоровления школьника. А до этого ему придется соблюдать постельный режим.