Упавшее во время ураганного ветра дерево помяло крышу иномарки в Азове





Поднявшийся в Ростовской области сильный ветер уже стал причиной ЧП. В Азове ураган повалил дерево на припаркованную иномарку.



Происшествие случилось утром 6 сентября на улице Колонтаевской. По словам очевидцев, водитель оставил свой «Хендай Элантра» возле многоэтажного дома и ушёл. Вскоре разыгралась непогода, поднялся сильный ветер. Стоявшее рядом дерево не выдержало порывов и рухнуло на крышу иномарки.



Автомобиль получил серьёзные механические повреждения. У машины помята крыша и разбито лобовое стекло.



В случае, если у владельца иномарки нет страховки КАСКО, ремонт ему придется оплачивать из собственного кармана. По предварительным подсчетам, восстановление машины выйдет в сумму не менее 30 тыс. руб.