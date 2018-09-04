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Упавшее во время ураганного ветра дерево помяло крышу иномарки в Азове

Упавшее во время ураганного ветра дерево помяло крышу иномарки в Азове

Поднявшийся в Ростовской области сильный ветер уже стал причиной ЧП. В Азове ураган повалил дерево на припаркованную иномарку.

Происшествие случилось утром 6 сентября на улице Колонтаевской. По словам очевидцев, водитель оставил свой «Хендай Элантра» возле многоэтажного дома и ушёл. Вскоре разыгралась непогода, поднялся сильный ветер. Стоявшее рядом дерево не выдержало порывов и рухнуло на крышу иномарки.

Автомобиль получил серьёзные механические повреждения. У машины помята крыша и разбито лобовое стекло.

В случае, если у владельца иномарки нет страховки КАСКО, ремонт ему придется оплачивать из собственного кармана. По предварительным подсчетам, восстановление машины выйдет в сумму не менее 30 тыс. руб.

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