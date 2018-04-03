Уличный грабитель вырвал у ростовчанина сумку со 150 тысячами рублей



В Ростове неизвестный вырвал у мужчины на улице сумку с деньгами. Ограбление произошло вечером 5 апреля на пересечении улицы Текучева и Гвардейского переулка, сообщает DonDay.ru.



Грабитель, на вид которому - около 30 лет, подбежал к прохожему и вырвал сумку. В ней лежали более 150 тысяч рублей и документы.



Подозреваемый был одет в синюю куртку, чёрные штаны и чёрную шапку. Рост грабителя - около 180 сантиметров, он среднего телосложения.