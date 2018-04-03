Авторизация

Регистрация


  • USD 57.58
  • EUR 70.59
Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Происшествия

0 Версия для печати

Уличный грабитель вырвал у ростовчанина сумку со 150 тысячами рублей

Уличный грабитель вырвал у ростовчанина сумку со 150 тысячами рублей
В Ростове неизвестный вырвал у мужчины на улице сумку с деньгами. Ограбление произошло вечером 5 апреля на пересечении улицы Текучева и Гвардейского переулка, сообщает DonDay.ru.

Грабитель, на вид которому - около 30 лет, подбежал к прохожему и вырвал сумку. В ней лежали более 150 тысяч рублей и документы.

Подозреваемый был одет в синюю куртку, чёрные штаны и чёрную шапку. Рост грабителя - около 180 сантиметров, он среднего телосложения.

Еще по теме:

оставить комментарий

Мы не публикуем:

  • комментарии, содержащие оскорбления личного, религиозного и национального характеров
  • комментарии, в которых есть ссылки на другие интернет-ресурсы
  • комментарии, не имеющие отношение к данной теме
  • комментарии, содержащие нецензурные слова и выражения
Зарегистрируйтесь, чтобы никто не мог писать от вашего имени

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.