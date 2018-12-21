Украинский флот в Азовском море пополнил малый катер



Украинский флот в Азовском море пополнился новым судном. Малый катер UMS-1000 PC 12 M-2 вошел в состав мариупольского отряда морской охраны государственной пограничной службы.



По информации «Украинского военного портала», новому судну отряда был присвоен бортовой номер BG 25. Во время испытаний катер развил скорость более 45 узлов. Отмечается, что даже при движении на максимальной мощности двигателя в три тысячи оборотов в минуту UMS-1000 соответствует стандартам акустического комфорта.



Судно было произведено на Украине. Малый катер UMS-1000 предназначен для несения патрульной службы, транспортировки небольших грузов и перевозки личного состава в прибрежной зоне, на водохранилищах и реках.