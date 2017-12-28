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Угрожая предметом, похожим на пистолет, налетчик ограбил магазин в Ростове

Угрожая предметом, похожим на пистолет, налетчик ограбил магазин в Ростове
Угрожая предметом, похожим на пистолет, налётчик ограбил продуктовый магазин в Ростове.

Ограбление произошло в Ворошиловском районе на улице Королева, сообщает DonDay.ru. 31 декабря около 16 часов мужчина, на вид которому около 30 лет, вошёл в торговую точку. Угрожая предметом, похожим на пистолет, он потребовал от продавцов отдать ему деньги. Работники передали злоумышленнику 4 тыс. руб., после чего он скрылся на белой «Киа».
- В настоящее время устанавливаются все обстоятельства происшествия, - прокомментировали в пресс-службе ГУ МВД Ростовской области, -ведётся розыск преступника.

По словам очевидцев, автомобиль поехал в направлении супермаркета «Окей».

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