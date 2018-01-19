Угрожая ножом, мужчина ограбил таксиста в Ростове



Угрожая ножом, мужчина ограбил таксиста в Ростове. Происшествие случилось около полудня 22 января на улице Вересаева в Пролетарском районе.



Таксист прибыл по вызову к одному из местных жителей. Водитель не успел даже тронуться с места, как мужчина достал нож и, угрожая им, потребовал у водителя деньги. Когда потерпевший отдал имеющиеся у него пять с небольшим тысяч рублей, злоумышленник скрылся на своем автомобиле.



На вид нападавшему - примерно 30 лет. Он среднего роста. На грабителе были надеты спортивная куртка, темные брюки и серая шапка, на руках - перчатки серого цвета.