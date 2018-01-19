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Угрожая ножом, мужчина ограбил таксиста в Ростове

Угрожая ножом, мужчина ограбил таксиста в Ростове
Угрожая ножом, мужчина ограбил таксиста в Ростове. Происшествие случилось около полудня 22 января на улице Вересаева в Пролетарском районе.

Таксист прибыл по вызову к одному из местных жителей. Водитель не успел даже тронуться с места, как мужчина достал нож и, угрожая им, потребовал у водителя деньги. Когда потерпевший отдал имеющиеся у него пять с небольшим тысяч рублей, злоумышленник скрылся на своем автомобиле.

На вид нападавшему - примерно 30 лет. Он среднего роста. На грабителе были надеты спортивная куртка, темные брюки и серая шапка, на руках - перчатки серого цвета.

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