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Упавший в обморок мужчина в Ростове чуть не замерз насмерть

Упавший в обморок мужчина в Ростове чуть не замерз насмерть
Упавший в обморок мужчина в Ростове чуть не замерз насмерть. ЧП случилось на улице Оганова примерно в два часа ночи 22 января.

Как стало известно DonDay.ru, лежащего в луже мужчину увидели прохожие. Горожане заметили, что от него разит алкоголем. Однако у мужчины едва прощупывался пульс, ему вызвали бригаду врачей.

По словам источника, ростовчанина с интоксикацией алкоголем и переохлаждением отвезли в БСМП-2. Сейчас он находится под наблюдением врачей.

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