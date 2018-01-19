Упавший в обморок мужчина в Ростове чуть не замерз насмерть



Упавший в обморок мужчина в Ростове чуть не замерз насмерть. ЧП случилось на улице Оганова примерно в два часа ночи 22 января.



Как стало известно DonDay.ru, лежащего в луже мужчину увидели прохожие. Горожане заметили, что от него разит алкоголем. Однако у мужчины едва прощупывался пульс, ему вызвали бригаду врачей.



По словам источника, ростовчанина с интоксикацией алкоголем и переохлаждением отвезли в БСМП-2. Сейчас он находится под наблюдением врачей.