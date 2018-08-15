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Уголовное дело возбуждено по факту обрушения шахты в Ростовской области

Уголовное дело возбуждено по факту обрушения шахты в Ростовской области

Уголовное дело возбуждено по факту обрушения шахты в Ростовской области. К нему применяется статья УК РФ «Нарушение правил безопасности при ведении горных работ, строительных и иных работ, повлекшее по неосторожности смерть человека».

По предварительной информации, во время работ в одной из камер шахты «Обуховская» произошел взрыв шпурового заряда. Шахта обрушилась. В результате погиб 26-летний мужчина. Еще пятеро получили различные травмы.

Следователями была изъята необходимая документация, проведен осмотр места происшествия, а также назначены проверки.

- В ходе расследования уголовного дела будут установлены все обстоятельства произошедшего, а также конкретные лица, отвечающие за соблюдение правил безопасности, - отметили в СУ СК России по Ростовской области.

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