Уголовное дело возбуждено по факту обрушения шахты в Ростовской области





Уголовное дело возбуждено по факту обрушения шахты в Ростовской области. К нему применяется статья УК РФ «Нарушение правил безопасности при ведении горных работ, строительных и иных работ, повлекшее по неосторожности смерть человека».



По предварительной информации, во время работ в одной из камер шахты «Обуховская» произошел взрыв шпурового заряда. Шахта обрушилась. В результате погиб 26-летний мужчина. Еще пятеро получили различные травмы.



Следователями была изъята необходимая документация, проведен осмотр места происшествия, а также назначены проверки.



- В ходе расследования уголовного дела будут установлены все обстоятельства произошедшего, а также конкретные лица, отвечающие за соблюдение правил безопасности, - отметили в СУ СК России по Ростовской области.