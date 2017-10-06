Уголовное дело возбуждено по факту гибели пациентки частной клиники Ростова



Уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности» возбуждено по факту гибели пациентки частной клиники Ростова.



Как сообщалось ранее, 29-летняя ростовчанка обратилась в одну из частных клиник Ростова для исправления мениска. Во время операции пациентке ввели препарат, из-за которого у нее случился анафилактический шок. В результате девушка скончалась.



-Следователями была проведена экспертиза для всестороннего исследования причин смерти ростовчанки, - сообщили в пресс-службе СУ СК России по Ростовской области.