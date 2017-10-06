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Уголовное дело возбуждено по факту гибели пациентки частной клиники Ростова

Уголовное дело возбуждено по факту гибели пациентки частной клиники Ростова
Уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности» возбуждено по факту гибели пациентки частной клиники Ростова.

Как сообщалось ранее, 29-летняя ростовчанка обратилась в одну из частных клиник Ростова для исправления мениска. Во время операции пациентке ввели препарат, из-за которого у нее случился анафилактический шок. В результате девушка скончалась.

-Следователями была проведена экспертиза для всестороннего исследования причин смерти ростовчанки, - сообщили в пресс-службе СУ СК России по Ростовской области.

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