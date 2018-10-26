Авторизация

Регистрация


Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Происшествия

0 Версия для печати

Уголовное дело по статье «Убийство матерью новорожденного ребенка» завели в Ростове

Уголовное дело по статье «Убийство матерью новорожденного ребенка» завели в Ростове
В Ростове возбудили уголовное дело по статье «Убийство матерью новорожденного ребенка».

Дело завели по факту обнаружения 27 октября тела новорожденного ребёнка. Предположительно, малыш скончался от переохлаждения.
- Следователь осмотрел место происшествия, назначено проведение судебно-медицинской экспертизы, - рассказали в следственном управлении Ростовской области.

Сейчас следователи устанавливают обстоятельства гибели ребёнка, а также личность его матери. Расследование продолжается.

Напомним, в заброшенном здании на улице Амеряна в Ростове нашли мёртвого младенца.

Еще по теме:

оставить комментарий

Мы не публикуем:

  • комментарии, содержащие оскорбления личного, религиозного и национального характеров
  • комментарии, в которых есть ссылки на другие интернет-ресурсы
  • комментарии, не имеющие отношение к данной теме
  • комментарии, содержащие нецензурные слова и выражения
Зарегистрируйтесь, чтобы никто не мог писать от вашего имени

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.