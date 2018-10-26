Уголовное дело по статье «Убийство матерью новорожденного ребенка» завели в Ростове
В Ростове возбудили уголовное дело по статье «Убийство матерью новорожденного ребенка».
Дело завели по факту обнаружения 27 октября тела новорожденного ребёнка. Предположительно, малыш скончался от переохлаждения.
- Следователь осмотрел место происшествия, назначено проведение судебно-медицинской экспертизы, - рассказали в следственном управлении Ростовской области.
Сейчас следователи устанавливают обстоятельства гибели ребёнка, а также личность его матери. Расследование продолжается.
Напомним, в заброшенном здании на улице Амеряна в Ростове нашли мёртвого младенца.