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Ударил ножом ради двух тысяч: в Ростове мужчина напал на прохожего

Ударил ножом ради двух тысяч: в Ростове мужчина напал на прохожего
В Ростове мужчина напал с ножом на прохожего ради двух тысяч рублей. Происшествие случилось 15 августа на проспекте Коммунистическом.

По предварительным данным, 37-летний мужчина на улице требовал у 59-летнего прохожего деньги, но получил отказ. Тогда, достав нож, он несколько раз ударил им потерпевшего в живот. Затем отобрал у него 2 тысячи рублей и сбежал.

- В результате подозреваемый был задержан по горячим следам, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Ростовской области. - В настоящее время он находится под стражей.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье «Разбой».

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