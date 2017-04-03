Участники ДТП подрались на дороге в Ростове





Участники ДТП подрались на дороге. Авария произошла на улице Бодрой 5 апреля.



В результате столкновения с «Фольксваген Туарег» автомобиль «ВАЗ-2199» вылетел с дороги. По словам свидетелей происшествия, отечественная легковушка на большой скорости врезалась в кроссовер, после чего отлетела на обочину.



«Девяносто девятая» получила сильные повреждения. Водителю и пассажиру пришлось выбираться и покорёженной машины через окна. Пока участники ДТП ждали сотрудников ГИБДД, между ними завязался спор. Вскоре словесная перепалка переросла в драку.



Очевидцы также сообщают, что один из участников конфликта был пьян.





