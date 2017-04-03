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Участники ДТП подрались на дороге в Ростове

Участники ДТП подрались на дороге в Ростове

Участники ДТП подрались на дороге. Авария произошла на улице Бодрой 5 апреля.

В результате столкновения с «Фольксваген Туарег» автомобиль «ВАЗ-2199» вылетел с дороги. По словам свидетелей происшествия, отечественная легковушка на большой скорости врезалась в кроссовер, после чего отлетела на обочину.

«Девяносто девятая» получила сильные повреждения. Водителю и пассажиру пришлось выбираться и покорёженной машины через окна. Пока участники ДТП ждали сотрудников ГИБДД, между ними завязался спор. Вскоре словесная перепалка переросла в драку.

Очевидцы также сообщают, что один из участников конфликта был пьян.


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