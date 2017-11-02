Уборщицу в Ростове задержали за сбыт поддельной пятитысячной купюры



Уборщицу в Ростове задержали за сбыт поддельной пятитысячной купюры. Инцидент произошел в Ворошиловском районе города.



По предварительной информации, 51-летняя женщина, работающая в ЖКХ, нашла купюру номиналом пять тысяч рублей. Ростовчанка попросила знакомого разменять деньги в отделении банка. Однако там выяснилось, что купюра ненастоящая.



- В отношении женщины возбуждено уголовное дело по статье «Изготовление, хранение, перевозка или сбыт поддельных денег или ценных бумаг», - отметили в пресс-службе ГУ МВД России по Ростовской области. - Полиция устанавливает обстоятельства изготовления фальшивой купюры.