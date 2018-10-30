Убийцу-рецидивиста задержали на границе в Ростовской области



Пограничники задержали убийцу-рецидивиста, пытавшегося незаконно проникнуть в Россию. Мужчина хотел незаметно пройти мимо пункта пропуска на окраине Донецка Ростовской области.



После проверки оказалось, что 69-летний нарушитель ранее несколько раз был судим на Украине за убийства.



В 1992 году мужчина вышел из исправительной колонии. В том же году в Донецке Ростовской области он ограбил продуктовый склад и безжалостно убил сторожа. Его поймали и посадили в тюрьму в Шахтах.



В 2002 году убийцу освободили. Тогда он убил еще одного человека в Ростовской области, после этого отсидев 16 лет.



В сентябре 2018 года преступник вышел на свободу. Правоохранители депортировали его на Украину и запретили въезд в Россию.



Целый месяц убийца продумывал план проникновения в РФ. На днях он попытался перейти границу, но его задержали пограничники.



- В отношении нарушителя возбуждено уголовное дело о незаконном пересечении границы РФ. Наказание предусматривает лишение свободы на четыре года, - сообщили в пресс-службе Погрануправления ФСБ России по Ростовской области.