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Убийцу-рецидивиста задержали на границе в Ростовской области

Убийцу-рецидивиста задержали на границе в Ростовской области
Пограничники задержали убийцу-рецидивиста, пытавшегося незаконно проникнуть в Россию. Мужчина хотел незаметно пройти мимо пункта пропуска на окраине Донецка Ростовской области.

После проверки оказалось, что 69-летний нарушитель ранее несколько раз был судим на Украине за убийства.

В 1992 году мужчина вышел из исправительной колонии. В том же году в Донецке Ростовской области он ограбил продуктовый склад и безжалостно убил сторожа. Его поймали и посадили в тюрьму в Шахтах.

В 2002 году убийцу освободили. Тогда он убил еще одного человека в Ростовской области, после этого отсидев 16 лет.

В сентябре 2018 года преступник вышел на свободу. Правоохранители депортировали его на Украину и запретили въезд в Россию.

Целый месяц убийца продумывал план проникновения в РФ. На днях он попытался перейти границу, но его задержали пограничники.

- В отношении нарушителя возбуждено уголовное дело о незаконном пересечении границы РФ. Наказание предусматривает лишение свободы на четыре года, - сообщили в пресс-службе Погрануправления ФСБ России по Ростовской области.

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