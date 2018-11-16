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Убийца, расчленивший 52-летнюю женщину в Ростове, оспаривает решение суда

Убийца, расчленивший 52-летнюю женщину в Ростове, оспаривает решение суда
Сергей Зубарев, осужденный за жестокое убийство 52-летней женщины, оспаривает решение суда. Злоумышленник вместе со своим защитником подали апелляционную жалобу и надеются на более мягкий приговор.

Напомним, Железнодорожный суд за совершенное преступление приговорил Зубарева к 10 годам колонии строгого режима.

Мужчина обвинялся в том, что после ночи, проведенной с женщиной, убил Викторию Прохорову, расчленил ее на части, собрал все фрагменты тела в мешки и выбросил в реку.

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