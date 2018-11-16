Убийца, расчленивший 52-летнюю женщину в Ростове, оспаривает решение суда



Сергей Зубарев, осужденный за жестокое убийство 52-летней женщины, оспаривает решение суда. Злоумышленник вместе со своим защитником подали апелляционную жалобу и надеются на более мягкий приговор.



Напомним, Железнодорожный суд за совершенное преступление приговорил Зубарева к 10 годам колонии строгого режима.



Мужчина обвинялся в том, что после ночи, проведенной с женщиной, убил Викторию Прохорову, расчленил ее на части, собрал все фрагменты тела в мешки и выбросил в реку.