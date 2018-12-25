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Убившего в Шахтах пенсионерку отправили на принудительное лечение

Убившего в Шахтах пенсионерку отправили на принудительное лечение
Мужчину, зарезавшего 69-летнюю женщину в Шахтах, отправили в психдиспансер на лечение. Об этом сообщили в прокуратуре Ростовской области.

В августе 2018 года он был дома у пенсионерки. В приступе гнева он взял нож и несколько раз ударил им женщину. От полученных ранений она скончалась на месте.

Затем мужчина увидел внучку пенсионерки и напал на нее с ножом. 12-летняя девочка успела вырваться и стала звать на помощь. Испугавшись, злоумышленник сбежал.

Задержанным оказался 33-летний мужчина, ранее судимый за оборот наркотических средств. Более того, он страдает на протяжении многих лет хроническим психическим заболеванием.

- Шахтинским городским судом вынесено постановление о применении принудительной меры медицинского характера, - добавили в прокуратуре Ростовской области. - Ему будут оказывать помощь в стационарных условиях специализированного типа с интенсивным наблюдением.

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