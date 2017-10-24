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У жителя Ростовской области изъяли 22 килограмма марихуаны

У жителя Ростовской области изъяли 22 килограмма марихуаны

Житель Ростовской области хранил дома 22 килограмма марихуаны. Наркотики были обнаружены во время обысков, проводившихся в рамках уголовного дела о сбыте наркотиков.

Пакеты с веществом зелёного цвета растительного происхождения мужчина хранил в жилых домах Новочеркасска. Запрещенное вещество было спрятано в собачьей будке, предметах мебели и стеклянных банках.
- В результате проведенных исследований специалисты установили, что найденные вещества являются наркотическим средством - марихуаной, - сообщили в пресс-службе регионального ГУ МВД. - В отношении 49-летнего местного жителя возбуждено уголовное дело по статье «Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов».

Мужчине грозит до 10 лет лишения свободы. Ранее задержанный уже был судим.

У жителя Ростовской области изъяли 22 килограмма марихуаныУ жителя Ростовской области изъяли 22 килограмма марихуаныУ жителя Ростовской области изъяли 22 килограмма марихуаныУ жителя Ростовской области изъяли 22 килограмма марихуаны

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