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Турист из Ростова сорвался со скалы в Крыму

Турист из Ростова сорвался со скалы в Крыму
Житель Ростова пострадал, сорвавшись со скалы в Крыму. Несчастный случай произошёл 5 ноября около двух часов дня в районе горы Кильсе-Бурун под Ялтой.

Во время восхождения группы из четырёх человек 43-летний турист из донской столицы сорвался со скалы. Получив травмы, мужчина не смог самостоятельно передвигаться и терял сознание. Товарищи вызвали спасателей.
– На место выехала дежурная смена в составе шести человек и одной единицы техники, - рассказали в пресс-службе Министерства чрезвычайных ситуаций Республики Крым. - Спасатели эвакуировали пострадавшего с помощью альпинистского снаряжения и скальных носилок.

Вся операция заняла около семи часов. Эвакуацию сотрудники МЧС завершали уже в тёмное время. Доставив пострадавшего в безопасное место, спасатели передали мужчину медикам скорой помощи для госпитализации.

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