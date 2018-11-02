Турист из Ростова сорвался со скалы в Крыму



Житель Ростова пострадал, сорвавшись со скалы в Крыму. Несчастный случай произошёл 5 ноября около двух часов дня в районе горы Кильсе-Бурун под Ялтой.



Во время восхождения группы из четырёх человек 43-летний турист из донской столицы сорвался со скалы. Получив травмы, мужчина не смог самостоятельно передвигаться и терял сознание. Товарищи вызвали спасателей.

– На место выехала дежурная смена в составе шести человек и одной единицы техники, - рассказали в пресс-службе Министерства чрезвычайных ситуаций Республики Крым. - Спасатели эвакуировали пострадавшего с помощью альпинистского снаряжения и скальных носилок.



Вся операция заняла около семи часов. Эвакуацию сотрудники МЧС завершали уже в тёмное время. Доставив пострадавшего в безопасное место, спасатели передали мужчину медикам скорой помощи для госпитализации.