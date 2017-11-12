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Труп женщины нашли в заброшенном доме в центре Ростова

Труп женщины нашли в заброшенном доме в центре Ростова
Труп женщины нашли в заброшенном доме в центре Ростова. Трагический случай произошел 14 ноября около 14.00 в двухэтажном заброшенном доме, расположенном в переулке Соборном. Об этом сообщает DonDay.ru со ссылкой на свой источник.

По информации портала, труп бездомной женщины пролежал в заброшенном здании около двух дней. Причиной смерти могло стать отравление неизвестным веществом.

- На вид умершей - около 45 лет, - отметил инсайдер. – В настоящее время правоохранители устанавливают ее личность.

Прибывшие на место происшествия полицейские вызвали бригаду медиков. Труп отправили на экспертизу, во время которой установят точную причину кончины женщины.

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