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Труп мужчины пролежал возле детского сада в Ростове несколько часов

Труп мужчины пролежал возле детского сада в Ростове несколько часов
Труп мужчины пролежал возле детского сада в Ростове несколько часов. Трагедия произошла около 14.00 на улице Содружества.

По предварительным данным, 50-летнему мужчине внезапно стало плохо. Он упал на землю, потеряв сознание. Очевидцы вызвали скорую помощь, но мужчина умер практически мгновенно. Врачи констатировали его смерть.

Тем не менее тело пролежало возле детского садика практически пять часов. Труп забрали и отвезли в морг только к вечеру.

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