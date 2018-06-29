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Труп мужчины нашли на улице в Ростове

Труп мужчины нашли на улице в Ростове

В Ростове днём 2 июля на улице прохожие обнаружили труп. Мёртвого мужчину обнаружили строители, работавшие неподалёку.

Мужчины шли по тротуару в Элеваторном переулке, когда увидели, что в кустах лежит человек, сообщает DonDay.ru. Они подошли поближе, осмотрели лежавшего и заметили, что он не подаёт признаков жизни. Очевидцы вызвали скорую и полицию.

Видимых причин насильственной смерти на теле не обнаружено. На вид умершему мужчине около 40 лет. Что стало причиной смерти установит экспертиза.

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