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Труп мужчины нашли на спортивной площадке в Ростове-на-Дону

Труп мужчины нашли на спортивной площадке в Ростове-на-Дону
На спортивной площадке в Ростове нашли труп мужчины. Происшествие случилось днем 3 ноября на улице Гагринской в Октябрьском районе.

Как рассказали очевидцы, мужчина лежал возле баскетбольного кольца. Никто из прохожих не мог к нему подойти и вызвать скорую помощь. Только почти через три часа к месту происшествия прибыли медики.

Врачи накрыли труп и забрали его на экспертизу.

На вид умершему около 40 лет. Что стало причиной его гибели, а также его личность выяснят после проверки.

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