Труп мужчины нашли на спортивной площадке в Ростове-на-Дону



На спортивной площадке в Ростове нашли труп мужчины. Происшествие случилось днем 3 ноября на улице Гагринской в Октябрьском районе.



Как рассказали очевидцы, мужчина лежал возле баскетбольного кольца. Никто из прохожих не мог к нему подойти и вызвать скорую помощь. Только почти через три часа к месту происшествия прибыли медики.



Врачи накрыли труп и забрали его на экспертизу.



На вид умершему около 40 лет. Что стало причиной его гибели, а также его личность выяснят после проверки.